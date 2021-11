Mit drei Punkten Vorsprung auf Österreich geht Willi Ruttensteiner mit Israels Fußball-Nationalmannschaft in das morgige WM-Qualifikationsspiel gegen Österreich in Klagenfurt. Auch wenn die WM-Quali für die ÖFB-Auswahl nicht mehr zu retten ist, so ist das Erreichen des dritten Platzes, den derzeit Israel einnimmt, das verbliebene Minimum. Die OÖN unterhielten sich mit dem Wolferner, der sich mit seinem Team in Velden vorbereitet.