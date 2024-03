Drei Lokalmatadorinnen stehen im Linzer Team-Kader für das Deutschland-Match

Österreichs Teamchefin Irene Fuhrmann hat ihren Kader für den Auftakt der EM-Qualifikation gegen Deutschland in Linz (5. April, 20.30 Uhr) und in Polen (9. April) bekanntgegeben. Wieder dabei ist Julia Hickelsberger-Füller (24), die pfeilschnelle Hoffenheim-Legionärin, die 2022 zur rot-weiß-roten Fußballerin des Jahres gekürt wurde. Die Flügelspielerin hatte das Camp in Marbella aufgrund von muskulären Problemen verpasst.