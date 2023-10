Der ÖFB-Teamchef hat die Not in Dosen

Die Liste der Ausfälle in Österreichs Fußball-Nationalteam wird immer länger. Jetzt hat sich auch Kapitän David Alaba, der an Adduktorenproblemen laboriert, abgemeldet. Der 31-jährige Real-Madrid-Star hat zuletzt am 27. September für seinen Klub gespielt, beim 2:0 gegen Las Palmas wurde der Wiener angeschlagen ausgewechselt. Mit Stefan Posch scheidet zudem ein weiterer Kandidat für die Innenverteidigung bzw. die rechte Abwehrseite aus.