LINZ/INNSBRUCK. FC-Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat es schon am Montagabend in der TV-Sendung "Sport und Talk im Hangar 7" verraten, gestern war es nach zunächst unbestätigten Meldungen tatsächlich so weit: David Alaba kam im Innsbrucker Klinikum Hochrum unter das Messer.