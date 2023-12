Am 17. Juni 2024 um 18 Uhr bestreitet Österreichs Fußball-Nationalteam in Düsseldorf gegen Vize-Weltmeister Frankreich sein Auftaktmatch bei der EURO. Auf den Tag genau sechs Monate vor diesem Duell hat sich der rot-weiß-rote Kapitän und unumstrittene Leader David Alaba die bis dato schwerste Verletzung in seiner großartigen Karriere zugezogen.