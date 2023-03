Das Fußball-Nationalteam: Daheim in Oberösterreich

Es sind völlig neue Wege – oberösterreichische Wege quasi –, die Österreichs Fußball-Nationalmannschaft zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland bringen sollen. In Windischgarsten begeisterten die Spieler von Teamchef Ralf Rangnick gestern die 500 Zuschauer beim öffentlichen Training der Nationalmannschaft auf den hoteleigenen Fußballplätzen des Dilly-Resorts. Mit guter Laune und dem richtigen Teamspirit lassen sich die von allen erwarteten sechs Punkte in der Linzer