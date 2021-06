Auch wenn Österreichs Fußball-Nationalteam das Testspiel in England 0:1 verlor, so gab es doch einen großen Sieger. Daniel Bachmann stempelte sich bei seinem ÖFB-Debüt zum neuen Favoriten im Kampf um das "Einser-Leiberl". Es ist die Fortsetzung einer unglaublichen Entwicklung, die für den 26-Jährigen vor einem halben Jahr in dieser Form noch undenkbar gewesen wäre. Als ihn die OÖN im Jänner dieses Jahres zum Interview baten, war beim gebürtigen Niederösterreicher zumindest zwischen den Zeilen