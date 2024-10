Alles gut im Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB), alle Probleme gelöst? Abwarten. Der Brief, den Österreichs Nationalteam inklusive Teamchef Ralf Rangnick an das Präsidium geschrieben hat, hallt weiterhin nach. Das Präsidium hat in einem ersten Schritt einmal das Schreiben quasi negiert. Das ist sein gutes Recht.