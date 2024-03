Blau-Weiß-Youngster: "Wir sind Wadlbeißer und Nervensägen"

Der Wunsch von Fußball-Teamchefin Irene Fuhrmann ist bei der Auslosung in Nyon in Erfüllung gegangen: Österreichs Frauen bekommen es in der Qualifikation für die EURO 2025 in der Schweiz mit Deutschland zu tun. Die weiteren Gruppengegner werden Island und Polen sein. Die Matches finden zwischen 3. April und 16. Juli statt, die Top 2 schaffen direkt den Sprung zur Endrunde. Die Dritt- und Viertplatzierten haben noch die Chance über den Umweg Play-offs.