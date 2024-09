BOGOTA. Vorhang auf für die erste Fußball-U20-WM der Damen mit österreichischer Beteiligung: Die Equipe mit der Linzerin Almedina Sisic (Blau-Weiß/Kleinmünchen) und Isabell Schneiderbauer (Vienna) aus St. Marienkirchen startet in der Nacht auf Dienstag (0 Uhr, ORF Sport+) in Bogota gegen Ghana in das Turnier.