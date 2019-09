Eigentlich ist Stefan Posch ja kaum aus der Reserve zu locken. Der 22-jährige Steirer ist auf wie neben dem Platz gleich: unaufgeregt, staubtrocken und schon gar nicht überheblich oder gar abgehoben. Nach seinem hervorragenden Startelf-Debüt beim 0:0 in Polen war der Innenverteidiger aber doch in einer persönlichen Ausnahmesituation. "Da ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Bei der Hymne hatte ich Gänsehaut.