Applaus für das "Viermäderlhaus"

Als das rot-weiß-rote Fußball-Frauen-Nationalteam am 10. April 2016 in Steyr gegen Norwegen (0:1) zum bis dato letzten Mal auf oberösterreichischem Boden ein Länderspiel bestritt, war Lisa Kolb 14, Annabel Schasching gar erst 13. Mittlerweile sind die SC-Freiburg-Legionärinnen aus dem ÖFB-Kader nicht wegzudenken und voller Vorfreude auf ein echtes Heimspiel zum Auftakt der EM-Qualifikation gegen Deutschland am Freitag (20.30 Uhr, ORF 1) in der Linzer Raiffeisen-Arena. "Ich war noch nie im