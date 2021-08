Heute gibt ÖFB-Teamchef Franco Foda seinen ersten Kader nach der EM bekannt. 25 Spieler wird der Deutsche für die WM-Qualifikationsspiele in Moldawien (1. September), in Israel (4. September) und in Wien gegen Schottland (7. September) nominieren (11.30 Uhr, ORF Sport+), einer davon wird wohl Yusuf Demir sein.