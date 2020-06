Heute Abend, 18:30 Uhr, trifft der FC Blau-Weiß Linz in der HPYBET 2. Liga auf den SC Austria Lustenau. Mit einem 2:2-Remis gegen die FC Juniors OÖ konnten sich die Blau-Weißen am vergangenen Samstag auf Platz 13 festsetzen, Lustenau möchte nach der 0:2-Niederlage gegen Austria Klagenfurt am vergangenen Freitag wieder voll anschreiben. Eine spannende Partie ist also garantiert!