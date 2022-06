Marko Raguz fehlte, als LASK-Trainer Dietmar Kühbauer am Mittwoch die Vorbereitung zur neuen Saison in der Fußball-Bundesliga auf dem Trainingsfeld in Pasching anpfiff. Der 24-Jährige ist krank. Ob der Eferdinger in der Mitte Juli beginnenden neuen Saison überhaupt noch bei den Athletikern sein wird, ist fraglich: Dem LASK liegen Angebote vom Balkan für den Mittelstürmer vor, und der Verein ist auch nicht abgeneigt, eines anzunehmen – um dem Pechvogel einen Neuanfang zu ermöglichen.