"Wir können Geschichte schreiben." Trainer Dominik Thalhammer geht am Samstag in Klagenfurt mit dem LASK auf dessen ersten Titel seit 1965 los. "Wir können etwas Unvergessliches schaffen, das motiviert uns sehr. Man spürt es im Verein und in der Mannschaft." Ein Störfeuer aus den eigenen Reihen bei Finalgegner Salzburg könnte dem LASK in die Karten spielen: Der Abschied von Trainer Jesse Marsch zu Leipzig ist seit gestern fix.