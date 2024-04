Warum Sturm Graz dem LASK im  Frühjahr davongestürmt ist

So schnell kann es gehen: In der Winterpause der Fußball-Bundesliga hatte man sich beim LASK vorgenommen, das Topduo Salzburg und Sturm Graz anzugreifen. In der Meistergruppe geht es aber aktuell um die Verteidigung des dritten Platzes gegen die restlichen drei Klubs. Bei Sturm sind die Athletiker am Sonntag zu Gast. Der Cupfinalist ist dem LASK im Vergleich zum Herbst davongestürmt.