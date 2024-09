Warum die Tickets beim LASK ein Reizthema sind

"Gemeinsam sind wir LASK", zitierte LASK-Trainer Markus Schopp nach dem 4:2 gegen den GAK in der Fußball-Bundesliga und zeigte auf den Spruch an der Stadionwand. Das Motto der Athletiker interpretierte er auch als Weg aus der sportlichen Krise. Das 1:1 gegen Rapid war ein weiterer Schritt, zum Conference-League-Ankick am Donnerstag gegen Djurgarden (21 Uhr) soll der nächste folgen – allerdings nicht gemeinsam mit den Anhängern: Aus Protest gegen die Kartenpreise empfahl die