Was bleibt vom 0:4 des LASK in Liverpool?

"Ich hätte es gerne ein bisschen mehr genossen", sagte LASK-Verteidiger Philipp Ziereis über die 0:4-Niederlage in der Fußball-Europa-League beim großen FC Liverpool. "Viel vorgenommen, viel riskiert – dafür bestraft worden", fasste Trainer Thomas Sageder die Niederlage in der Fußball-Europa-League knapp zusammen. "Da muss man als Mannschaft etwas lernen daraus und als Trainer." Was kann der LASK aus Liverpool mitnehmen?