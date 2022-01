Wo der 38-Jährige ansetzt, damit die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga im Schlussspurt doch noch erreicht wird, und was er sich von Wunschspieler Milos Degenek verspricht, erzählt er im Interview. OÖNachrichten: Die Spieler sind nach dem letzten Spiel im Herbst in den Urlaub geflogen und zum Trainingsauftakt zurückgekehrt. Hatten Sie auch Zeit zum Abschalten? Wieland: In Urlaub bin ich nicht gefahren. Ich habe viele Termine gehabt, mit den Trainern den Herbst analysiert, die Vorbereitung