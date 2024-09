Eines ist vor dem schwarz-weißen Ankick der Conference League am Donnerstag klar: Während sich der LASK in der neuen Konstellation erst finden muss, ist Gegner Djurgarden längst eingespielt. In der schwedischen Ganzjahresmeisterschaft sind 25 Runden absolviert, Djurgarden hat fünf Partien vor dem Saisonende zehn Punkte Rückstand auf Tabellenführer Malmö.