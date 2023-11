LASK-Verteidiger Talowjerow in Ukraines Team: "Das ist der Traum eines jeden Kindes"

Er ist einer der Gewinner beim Erfolgslauf des LASK in der Fußball-Bundesliga: Maksym Talowjerow eroberte einen Stammplatz bei den Athletikern und überzeugte mit starken Leistungen. Der ukrainische Teamchef Serhij Rebrow berief den 23-Jährigen deswegen erstmals in seine Auswahl – für das direkte Qualifikationsduell um die EM-Teilnahme am 20. November gegen Italien.