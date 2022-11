Stojkovic - wird er für den LASK punkten?

Er ist zweifelsfrei einer jener Spieler, die den Unterschied zwischen der in der Tabelle abgeschlagenen LASK-Mannschaft im vergangenen Fußball-Frühjahr und jener des aktuellen Tabellen-Dritten ausmachen. Filip Stojkovic (29) soll die Schwarz-Weißen auch am Sonntag (17 Uhr) auswärts beim SK Rapid zu Punkten führen.

Vor seinem Transfer von Rapid zum LASK gab es viele Schlagzeilen. Die Vergangenheit ist dem Außenverteidiger aber völlig egal. "Für mich ist das ein Spiel wie jedes andere", sagt Stojkovic, der den Gegner natürlich bestens kennt. "Rapid ist ein sehr unangenehmer Gegner, aber wir wollen alles daransetzen, unsere gute Ausgangsposition in diesen letzten zwei Herbstrunden noch einmal zu untermauern."

Der Empfang könnte frostig werden, nachdem ihm bei Rapid viele den Abgang übel genommen haben. "Aber Filip lassen solche Sachen sowieso kalt. Er hat bei serbischen Derbys schon ganz andere Sachen erlebt. Außerdem hat er noch bei jeder Station als Spieler seine Leistung gebracht. Das war auch in den drei Jahren für den SK Rapid so. Genau danach sollte man einen Spieler meiner Meinung nach auch bewerten. Transfers gibt es im Fußball ständig", sagt LASK-Sportdirektor Radovan Vujanovic, der viele Qualitäten von Stojkovic schätzt.

"Über seine Qualität auf dem Platz brauchen wir nicht zu diskutieren. Wenn man einen Spieler bekommen kann, der noch dazu unsere Liga kennt, dann muss man zuschlagen. Wir sind sehr froh, Filip zu haben."

Prickelndes Trainer-Duell

Spannend wird auch das Trainer-Duell zwischen Rapids neuem Trainer Zoran Barisic und Dietmar Kühbauer. Als Spieler beim SK Rapid unzertrennlich, hat die Freundschaft in der Vergangenheit gelitten. Am 10. November 2021 hatte Barisic in seiner Funktion als Sportdirektor den Trainer Kühbauer gefeuert.

Wer den Burgenländer kennt, der weiß, dass ihn solche Geschichten vor einem Spiel überhaupt nicht interessieren. Und auch Barisic sagte gestern: "Ich schätze Didi sehr, er hat mit dem LASK gute Resultate erzielt. Aber das Spiel lautet Rapid gegen LASK und nicht Barisic gegen Kühbauer." Es ist im Übrigen nicht das erste Mal, dass Barisic als Rapid-Trainer auf den LASK trifft. Auch 2013 saß er auf der Bank, als die Hütteldorfer im Elfmeterschießen am damaligen Regionalligisten scheiterten. Acht Jahre später spielt der LASK – auch im Hinblick auf die Stadioneröffnung im Februar – in einer ganz anderen Liga.

RIED. Noch nie konnte die SV Guntamatic Ried in der Liga gegen Austria Klagenfurt gewinnen – eine Serie, die im heutigen letzten Heimspiel der Innviertler in der Herbstsaison der Fußball-Bundesliga (Josko Arena, 17 Uhr) endlich reißen soll. Es wird nicht einfach: Die jüngsten vier Auswärtsspiele konnten die Kärntner allesamt gewinnen – mit 20 Punkten steht das Team von Trainer Peter Pacult auf dem starken fünften Platz. "Klagenfurt wird komplett unterschätzt. Sie sind sehr spielstark und abgezockt, spielen einen super Herbst", sagt Ried-Trainer Christian Heinle.

Auch sein Team hat in den vergangenen Wochen wieder in die Spur gefunden. Das liegt auch an einer starken Defensive: Nimmt man die 1:2-Niederlage zuletzt bei Vizemeister Sturm Graz aus, haben die Innviertler in den drei Liga-Spielen davor lediglich ein Gegentor kassiert – und das hat man sich durch das Jahrhundert-Eigentor von Matthias Gragger selbst geschossen. Genau in diesen vier Spielen hatte bei den Wikingern ein neuer Abwehrchef das Sagen: Julian Turi.

Der 21-Jährige rutschte aufgrund des krankheitsbedingten Ausfalls von Markus Lackner in die erste Elf – übernimmt seit vier Spielen den Part des zentralen Abwehrspielers in der Rieder Dreierkette. An Selbstbewusstsein fehlt es dem Mödlinger nicht: "Zwei Siege zum Abschluss der Herbstsaison wären ganz wichtig."

Turi hat die Gunst der Stunde genützt. "Dass er die Qualität dafür hat, haben wir aber schon davor gewusst", sagt Heinle. Bereits in der Sommer-Vorbereitung war er vor dem Sprung in die erste Elf gestanden, eine Schulterluxation warf ihn aber kurzfristig aus der Bahn. "Ich bin im Kopf stark geblieben", sagt Turi, den ein halbjähriges Gastspiel bei Zweitligist Vorwärts Steyr im Sommer endgültig in Ried ankommen ließ: "Ich konnte mich weiterentwickeln, ohne diesen Schritt wäre ich jetzt nicht in der Bundesliga."

Kein Platz bei der Admira

Von Spielen in Österreichs Oberhaus hat er schon länger geträumt: Für rot-weiß-rote Nationalteams bestritt er von der U15 bis zur U19 einige Partien, 2021 folgte nach zwölf Jahren bei der Admira der Schritt nach Ried. "Ich habe mir selber oft die Frage gestellt, warum es bei der Admira nicht geklappt hat. Umso mehr hat es mich motiviert, als ich nach Ried gekommen bin."

Mit Turi hat Heinle einen Akteur, auf den er sich immer verlassen kann: "Er ist ein schnörkelloser Spieler, der sich auf keine Experimente einlässt."