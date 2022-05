So plant der LASK den Neustart

"Ich habe viele Nächte schlecht geschlafen." Seit September ist Radovan Vujanovic Sportdirektor beim LASK, in den letzten Monaten einer verpatzten Saison musste er viel Kritik einstecken – auch wegen Problemen, die schon vor seinem Antritt evident waren. Jetzt geht er einen Umbruch an, um den Klub wieder in die Erfolgsspur zu lenken.