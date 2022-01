Serbische Doppelschicht für den LASK

Heute schließt der LASK das Trainingslager in Belek mit einem serbischen Doppelpack ab: Um 9 Uhr ist Erstligist Lucani der Gegner, um 15 Uhr ist Meister Roter Stern Belgrad mit ÖFB-Teamspieler Aleksandar Dragovic der letzte Härtetest vor dem Cup-Viertelfinale am 6. Februar in Salzburg.