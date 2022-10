Wenn Alexander Schlager heute in den Bus zum Cup-Achtelfinale auswärts gegen den FAC (20.15 Uhr) einsteigt, beginnt für den LASK-Kapitän eine Reise in die Vergangenheit. In der Saison 2016/17 spielte er 24 Mal für den Wiener Zweitligisten, darunter bei den zwei Heimniederlagen gegen den LASK (2:3, 1:3). Heute will er mit den Athletikern der Favoritenrolle gerecht werden und den FAC-Platz als Viertelfinalist verlassen.