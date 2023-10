Salzburger "Reisefieber" ist die große Chance des LASK

Die Zeiten, in denen die Red-Bull-Arena in Siezenheim eine uneinnehmbare Festung war, sind vorbei. Wenn es der LASK schafft, am Samstag (17 Uhr, Sky) die PS auf den Rasen zu bringen und die Gunst der Stunde zu nutzen, ist es kein Ding der Unmöglichkeit, Österreichs Fußballmeister FC Salzburg die dritte Heimniederlage in Folge beizubringen.