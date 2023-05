 "Salzburg wird im  Sommer tief ins  Tascherl greifen"

Beinahe hätte der LASK Salzburg auf dem Weg zum zehnten Meistertitel in Serie gebremst. Durch das 1:0 in der Raiffeisen-Arena kann der Titelverteidiger nun am Sonntag im direkten Duell mit Sturm Graz zu Hause das Meisterstück vollenden. Während die Salzburger in den vergangenen Jahren stets im Sololauf zum Titel stürmten, haben sie diesmal zu kämpfen – weil die Konkurrenz aufgeholt hat. "Das sind wir nicht gewohnt", sagte Nicolas Seiwald. "Aber ich glaube, dass uns die Aufgabe taugt.