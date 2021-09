Pech bei Schlagers Fehlgriff: Auch in Klagenfurt ließ der LASK Punkte liegen

Der Knopf ist beim LASK auch durch das 2:0 gegen HJK Helsinki in der Europa Conference League nicht aufgegangen: Bei der Bundesligapremiere von Trainer Andreas Wieland reichte es in der "Europacup-Heimat" der Athletiker in Klagenfurt nur zu einem 1:1 beim Aufsteiger – weil Torhüter Alexander Schlager einmal zu oft zugriff.