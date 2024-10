"Es war ein schwer erkämpfter Sieg", sagte LASK-Trainer Markus Schopp nach dem 2:1 auswärts gegen Tirol erleichtert. In der 87. Minute erzielte Maximilian Entrup den Siegtreffer, mit dem die Athletiker den Anschluss an die Top 6 in der Fußball-Bundesliga hergestellt haben.