Im Fußball ist der Erfolg nur in den seltensten Fällen planbar. So war man beim LASK im Sommer nach der Verpflichtung von Christoph Monschein – der jetzt vor dem Wechsel zu Altach steht – sicher gewesen, einen Goldgriff getätigt zu haben. Der damalige LASK-Vize Jürgen Werner hatte im Hintergrund schon lange vor Saisonende alle Fäden gezogen, um den Spieler, dessen Vertrag bei der Wiener Austria am Ende der vergangenen Saison ausgelaufen war, zum LASK zu lotsen.