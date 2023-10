Luckeneder und Renner: Wettlauf gegen die Zeit

Um 14 Uhr hebt die LASK-Chartermaschine heute Nachmittag in Richtung Toulouse ab. Anders als der FC Liverpool zuletzt in Linz werden die Schwarz-Weißen in Frankreich noch das Abschlusstraining abhalten, um sich auf die äußeren Bedingungen einzustellen. Schließlich werden in der 500.000-Einwohner-Stadt nahe der spanischen Grenze auch beim Anpfiff am Donnerstag um 21 Uhr noch Temperaturen um die 25 Grad erwartet.