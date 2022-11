Ausverkauft im Topspiel gegen Sturm Graz – der erste Teil des Abschieds des LASK aus Pasching erhält am Sonntag einen würdigen Rahmen (17 Uhr). Es ist das letzte Heimspiel in der Fußball-Bundesliga in der "Raiffeisen-Arena", bevor die Athletiker Ende Frühjahr in den gleichnamigen Neubau auf der Gugl einziehen. Eine Verlängerung bekam Pasching durch das Cup-Los: Das Viertelfinale am 5. Februar 2023 gegen Klagenfurt wird der endgültige Abpfiff in Pasching sein.