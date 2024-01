LASK-Zugang Berisha ist viel mehr als nur ein "Mentalitätsmonster"

Nach einem Zwischenstopp in der Raiffeisen-Arena ging es für Valon Berisha (re.) ins LASK-Trainingslager in die Türkei.

Es ist ein Transfer mit Aussagekraft: Mit der Verpflichtung von Valon Berisha stehen die Zeichen beim LASK auf Angriff – und das betrifft nicht nur die Spielfeld-Position des offensiven Mittelfeldspielers. Mit der Verpflichtung des 30-Jährigen wird auch die Hierarchie bei den Linzern neu vermessen. Denn Berisha ist vor allem eines: ein echter Führungsspieler.

Wenn man sich bei ehemaligen Weggefährten erkundigt, dann hört man immer die gleichen Worte: Ein "Mentalitätsmonster" mit sehr viel Temperament auf dem Spielfeld. Vor allem aber eine absolute Führungspersönlichkeit abseits des Rasens. Keine Spur von einer "Ich-AG", die sich ausschließlich um die eigenen Belange kümmert, und nach dem Training den schnellsten Weg nach Hause sucht. Sondern ein Routinier, der auch für jene da ist, die in der Region des Klubs – ab sofort also Linz und Oberösterreich – noch keine zweite Heimat gefunden haben. Im Wissen, dass ein Team nur dann ganz vorne mitspielt, wenn alle Spieler bestens integriert sind. Berisha ist kommunikativ, spricht sechs Sprachen. Stehsätze gehören nicht zu seinem Repertoire. Passend: Vor dem gestrigen Abflug des LASK-Teams in Richtung Türkei stellte sich Berisha bei jedem seiner 22 Mitspieler einzeln persönlich vor. Mit Kapitän Robert Zulj gab es eine Umarmung – schließlich holte das Duo 2014 mit Red Bull Salzburg Meistertitel und Cupsieg.

Um 7,6 Millionen zu Lazio

Berisha, der einen Vertrag bis Sommer 2026 unterschrieben hat, wechselt ablösefrei zum LASK. 2018 legte Lazio Rom noch 7,6 Millionen Euro auf den Tisch, um ihn aus Salzburg loszueisen. Eine Anekdote von damals: Andere hätten sich vielleicht per SMS oder WhatsApp verabschiedet. Berisha setzte sich in Salzburg ins Auto, fuhr ins zwei Stunden entfernte Bramberg im tiefsten Pinzgau, um sich persönlich von seinen Mitspielern, die dort im Trainingslager schwitzten, zu verabschieden.

In Italien erlebte Berisha mehr Leid als Freud. Nach einer Verletzung war er trotz der hohen Ablöse und eines Langzeit-Vertrags im riesigen Kader des italienischen Top-Klubs rasch weg vom Fenster – und wurde von seinem Klub nach Deutschland (Fortuna Düsseldorf), Australien (Melbourne City) und Frankreich (Stade Reims) verliehen. Unmittelbar nach seiner Vertragsauflösung bei den Franzosen verletzte er sich erneut. Ein Glück für den LASK, weil es bereits eine Einigung mit einem anderen Klub gegeben haben soll. Stattdessen gab es eine Pause. Zuletzt machte ihn der bekannte Salzburger Sporttherapeut Franz Leberbauer wieder topfit.

Das vielleicht wichtigste Tor seiner Karriere hat Berisha aber im Nationalteam geschossen: 2016 erzielte er beim 1:1 gegen Finnland das allererste Pflichtspieltor in der Geschichte des Kosovo.

Für zwei Länder gespielt

Auch dahinter verbirgt sich keine alltägliche Geschichte. Anfang der Neunzigerjahre waren Berishas Eltern aus dem Kosovo nach Skandinavien gezogen. Valon Berisha kam in Schweden zur Welt, spielte ab seinem siebten Lebensjahr in Norwegen Fußball – und brachte es dort später auf 20 Länderspiel-Einsätze. Wie sollte man sich also richtig entscheiden? Für das Land, in dem die Eltern geboren sind? Oder für das Land, in dem man aufgewachsen ist, und dem man so viel zu verdanken hat? Der Familienrat fällte ein salomonisches Urteil. Valon spielt für den Kosovo, sein jüngerer Bruder Veton, der zwei Jahre bei Rapid unter Vertrag stand, für Norwegen.

Rene Renner fehlt in der Türkei

Die Verpflichtung von Berisha ist gleich für zwei LASK-Profis ein Zeichen auf Abschied: Nicht nur für Peter Michorl war gestern kein Platz im Flugzeug in Richtung Trainingslager in der Türkei, sondern auch für Husein Balic. Der Flügelspieler spielte im Herbst 189 Minuten mit der 14 auf dem Rücken – diese Nummer trägt im Frühjahr Berisha. Die Verträge von Michorl und Balic laufen im Sommer aus.

Rene Renner und Ibrahim Mustapha verpassen das Trainingslager unfreiwillig: Renner bereitet weiterhin das Knie Probleme. Im Herbst war der 30-jährige Dauerläufer nur in acht der 17 Bundesligapartien am Ball. Mustapha ist nach seiner Knöchelverletzung, die er sich in der Europa League gegen Liverpool zugezogen hat, noch nicht fit genug. Ebrima Darboe bereitet sich mit dem Nationalteam Gambias auf den Afrika-Cup vor.

Erst am Donnerstag reisen Elias Havel und Torhüter Lukas Jungwirth in die Türkei: Sie nehmen davor ihre Stellungstermine beim Bundesheer wahr. Damit verpassen sie den ersten Test des Trainingslagers am Mittwoch gegen den deutschen Zweitligisten Rostock. Am Sonntag ist der rumänische Tabellenführer FCSB Bukarest der Gegner, einen Tag vor der Heimreise spielt der LASK am 18. Jänner gegen Posen, Dritter ins Polens erster Liga. Drei Spieler der LASK-Amateure schnuppern in den Profikader: Torhüter Clemens Steinbauer, Verteidiger Patrik Peric und Mittelfeldspieler Yanis Eisschill.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Harald Bartl stellvertretender Ressortleiter Sport Harald Bartl

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.