Sobald man einen Spielmodus erklären muss, ist er schon einmal grundsätzlich nicht ideal. Das gilt in jedem Fall auch für die österreichische Fußball-Bundesliga. Am Wochenende wird es definitiv etwas komplizierter. Für den LASK (morgen um 17 Uhr daheim gegen Salzburg) und die SV Guntamatic Ried (am Sonntag ab 17 Uhr in Altach) wird sich die eigene Punkteanzahl nicht mehr sonderlich erhöhen. Und trotzdem wäre ein Punktegewinn extrem wichtig, wenn man sich die gesamte Tabelle ansieht.