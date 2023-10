LASK-Trainer Sageder lehrte und lernte bei Gegner Salzburg

Wie Salzburg zu schlagen ist, zeigte der FC Blau-Weiß Linz beim 1:0 vor einem Monat. Schafft es der LASK, dem Meister die zweite Heimniederlage in der Fußball-Bundesliga in Serie zuzufügen (17 Uhr), was zuletzt im August 2014 passierte? LASK-Trainer Thomas Sageder kennt den Gegner nicht nur wegen der Spielvorbereitung in- und auswendig: Der 40-Jährige stand bei drei seiner Trainerstationen im "Bullen-Stall".