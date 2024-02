LASK-Trainer Sageder: "In der Meisterschaft sind wir der große Jäger"

"Der LASK macht irrsinnige Fortschritte", sagte Salzburg-Torhüter Alexander Schlager. Das Lob des vormaligen Kapitäns der Athletiker war kein Trost für die Schwarz-Weißen nach dem 2:3 im Cup-Viertelfinale. Dass der Unterschied zum Meister aber so gering wie lange nicht war, gibt zumindest Zuversicht für das Bundesliga-Frühjahr. "Ich möchte nicht, dass wir in eine Mitleidsrolle fallen", sagte Trainer Thomas Sageder. Das Hadern über die vergebene Cup-Chance muss vorbei sein, sobald am Montag der