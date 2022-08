Auf den letzten Drücker hat Alexander Schmidt einen neuen Verein gefunden. Auch wenn sein Abschied vom LASK nicht mehr am heutigen Deadline-Day über die Bühne geht, steht einem Wechsel nichts im Wege: Laut OÖN-Infos wird sich der 24-Jährige dem portugiesischen Erstligisten FC Vizela anschließen. In Portugal hat das Transferfenster auch am morgigen Donnerstag noch geöffnet.