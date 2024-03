LASK-Star Zulj schuftet am Comeback – reicht es für Sonntag?

Kann er spielen oder nicht? Rund um den Fitnesszustand von Robert Zulj steht vor dem Heimspiel des LASK in der Fußball-Bundesliga am Sonntag gegen Austria Klagenfurt (14.30 Uhr) weiterhin ein großes Fragezeichen. Zumindest bis zum heutigen Donnerstag schuftete der 32-Jährige noch individuell an seinem Comeback – ob sich in den kommenden Tagen eine Rückkehr ins Mannschaftstraining ausgeht?