LASK-Sieg beim Bundesliga-Start - dafür gab es 2500 Schilling Prämie

Am 9. August 1974 trafen die Linzer in der ersten Runde der neu gebildeten Elite-Liga Österreichs ebenfalls zu Hause auf die Wiener. Damals feierten die Schwarz-Weißen einen unerwarteten 2:1-Sieg. Der damalige ÖFB-Teamchef Leopold Stastny sprach als Augenzeuge im Linzer Stadion von einem „überraschenden“ Ergebnis. Der Sieg des LASK sei aber „durchaus verdient gewesen“. Die von Felix Latzke betreuten Athletiker hatten lange Mühe, ins Spiel zu finden, und kassierten in der