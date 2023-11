LASK ohne Angst: "Wir haben gesehen, was möglich ist"

Aufbruch nach Liverpool: Die LASK-Kicker hoben am Mittwoch in Hörsching ab.

Mit sehr viel Zuversicht im Gepäck hoben die Spieler des LASK zum Europa-League-Schlager gegen den FC Liverpool (Donnerstag, 21 Uhr) ab. Ein Hauch von Ehrfurcht ist nur ein einziges Mal erlaubt: Nämlich dann, wenn knapp vor Anpfiff die Hymne "You’ll never walk alone" mit Musik angestimmt – und am Ende von den Fans fertiggesungen wird. "Ich freue mich auf die Hymne vor dem Spiel – und dann geht es zur Sache", sagt deshalb auch LASK-Mittelfeldspieler im OÖN-Gespräch.