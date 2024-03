LASK oder Rapid – wer findet ohne den Kapitän den Siegkurs?

Mit dem Auswärtsspiel gegen Rapid kickt der LASK am Freitag zum fünften Mal die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga an (19.30 Uhr). Nur Salzburg und Sturm Graz waren in allen sechs Saisonen dabei. Die Atmosphäre in Wien wird aufgeheizt sein, wobei das größere Feindbild der Rapid-Fans die Bundesliga nach den Derby-Sperren und dem Punkteabzug sein wird.