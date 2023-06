LASK-Neuzugang kennt Sascha Horvath bestens

GRAZ. Die Chancen sind gering, dass der LASK am Sonntag (17 Uhr) beim Bundesliga-Abschlussmatch gegen den SK Sturm Graz in der Steiermark auch auf seinen Neuzugang für die kommende Saison trifft: Sturm-Mittelfeldspieler Ivan Ljubic (26), der nach diesem Spiel ablösefrei zu den Schwarz-Weißen wechselt, stand in den vergangenen sieben Liga-Spielen für die Steirer genau sechs Minuten auf dem Platz. Ob sich das ausgerechnet jetzt zum Abschluss ändert, wenn sein künftiger Verein in Graz gastiert?