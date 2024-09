Am vergangenen Sonntag krachte es beim Wiener Derby im Allianz-Stadion, an gleicher Stelle soll sich am Samstag das Feuerwerk auf dem Rasen auf das Spielerische beschränken. Der LASK hat Tabellenführer Rapid im Visier (17 Uhr). Als Gradmesser für den Fortschritt bei den Athletikern sieht Kapitän Robert Zulj die Wiener nicht. „Der Gradmesser sind wir selbst.