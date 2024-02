LASK-Kapitän Zulj: "Eine Top-Mannschaft muss dieses Spiel gewinnen"

Es ist ein Punkteverlust mit einem bitteren Beigeschmack: Der LASK verpasste es mit dem 2:2 gegen Klagenfurt, näher an das Spitzenduo in der Fußball-Bundesliga heranzurücken. "Eine Top-Mannschaft in der Liga muss dieses Spiel gewinnen", sagte Kapitän Robert Zulj, der mit seinem zweiten Tor in der Nachspielzeit wenigstens einen Punkt rettete.