LASK: Der Hunger auf eine Trophäe ist groß

Wie nahe ist Fußball-Bundesligist LASK schon am Gewinn der ersten Trophäe seit 1965 dran? Die erste Antwort darauf wird das Cup-Viertelfinale in der Linzer Raiffeisen Arena (18 Uhr) gegen Abo-Meister Salzburg geben. Wer einen Pokal holen will, muss früher oder später auch gegen den großen Favoriten auf jeden Titel bestehen. Und das ist daheim immer noch leichter als beispielsweise in einem Finale an einem neutralen Ort – oder gar auswärts.