LASK-Trainer Thomas Darazs nahm die Schuld für das 1:5 gegen Wolfsberg auf sich. Der Wiener kündigte Gespräche in dieser Woche an, als Rücktrittsangebot wollte er das aber nicht verstanden wissen. So wie es aussieht, darf der 46-Jährige in der Länderspielpause die Krise auch selbst managen.