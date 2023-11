Kurs korrigiert:  Warum der LASK auf  der Überholspur ist

Das 1:1 in Tirol in der vierten Runde war der Kipppunkt: Die Kritik an LASK-Trainernovize Thomas Sageder wurde nach dem verpatzten Saisonauftakt immer lauter. "Die Zeit der Kompromisse ist vorbei" stand an dieser Stelle. Sageder zog offensichtlich die richtigen Konsequenzen – und kippte den LASK in einen Erfolgslauf: Ab der 5. Runde holte kein Team mehr Punkte als die Athletiker – 20 sind um drei mehr als Salzburg, Hartberg und Sturm. Was hat sich verändert?