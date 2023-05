Kühbauer: "Salzburg war definitiv nicht die bessere Mannschaft"

Ein bisserl was fehlt immer – auch im vierten Saisonduell in der Fußball-Bundesliga kämpfte der LASK gegen Salzburg auf Augenhöhe, am Ende stand mit dem 0:1 die 15. sieglose Partie gegen den Serienmeister in Folge. "Es ist enttäuschend. Salzburg war definitiv nicht die bessere Mannschaft. Ich kann den Jungs nichts vorwerfen", sagte LASK-Trainer Dietmar Kühbauer, fand aber dann doch ein entscheidendes Element: "Für einen Sieg braucht man Tore.