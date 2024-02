Jetzt oder nie! 5 Gründe, die im Cup-Viertelfinale für den LASK sprechen

Das Fußballjahr beginnt für den LASK mit einem Höhepunkt: Siegen oder fliegen heißt es heute in der Raiffeisen-Arena, wenn es gegen Salzburg um den Einzug in das Cup-Halbfinale geht (18 Uhr, ORF 1). Der LASK ist heiß darauf, den Favoriten zu stürzen. Was für die Athletiker spricht: Der Zeitpunkt: Das erste Spiel nach einer Pause ist eine Standortbestimmung. Funktioniert das, was wochenlang erarbeitet wurde, auch im Ernstfall? Beim LASK wurde aufbauend auf den Herbst vor allem an Details